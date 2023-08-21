Цены на флагманские смартфоны вырастут

Инсайдер Брар: флагманские смартфоны нового поколения подорожают на $50-200

Ведущие производители смартфонов поднимут цены на свои устройства. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Йогеш Брар.

В публикации Брар заявил, что флагманские смартфоны нового поколения подорожают относительно моделей, выпущенных в 2022 и 2023 годах. По оценке специалиста, цены вырастут примерно на 50-200 долларов, или примерно на 5-20 тысяч рублей. Йогеш Брар не стал называть причины удорожания.

Автор также перечислил, смартфоны каких линеек подорожают. Среди них специалист отметил Google Pixel 8, iPhone 15, Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24.

Журналисты издания PhoneArena связали удорожание смартфонов с внедрением новых дорогих материалов и компонентов. Так, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max должны получить рамку из титана, а девайсы серии Samsung Galaxy S24 — 256 гигабайт встроенной памяти в базовых версиях. Также цены могут вырасти из-за высоких темпов инфляции в мире.

В середине августа Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Специалист рассказал, что аппарат выйдет с процессором Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь камеру с основным объективом на 200 мегапикселей.