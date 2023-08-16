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19:37, 16 августа 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики нового флагмана Samsung

Инсайдер Йогеш Брар: Samsung Galaxy S24 Ultra получит четыре камеры и чип Exynos

Кадр: Техно Гарри / YouTube

Известный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Об этом специалист рассказал в своем Twitter.

Автор отметил, что будущий флагман корейской компании — Galaxy S24 Ultra — выйдет в феврале 2024 года. Аппарат будет иметь два процессора: версия для большей части стран Азии и Европы получит фирменный чип Exynos 2400, а модель для стран Северной Америки и Южной Кореи будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 3.

На задней панели нового смартфона будет расположена камера с четырьмя сенсорами — основным объективом на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным на 12 мегапикселей, телеобъективом на 50 мегапикселей и перескопическим объективом на 10 мегапикселей. Последний будет иметь 10-кратный оптический зум.

Брар также рассказал, что аппарат получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 ватт. Инсайдер заявил, что Galaxy S24 Ultra также выйдет с улучшенным дисплеем.

В начале августа стало известно, что новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 предзаказали миллион пользователей. Авторы издания GSM Arena отметили, что корпорация смогла добиться такого результата за неделю.

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    Андрей Ставицкий
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