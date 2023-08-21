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13:06, 21 августа 2023Наука и техника

Воспаление в организме увеличило использование соцсетей

Brain, Behavior and Immunity: воспаление увеличило использование соцсетей

Фото: Vesky / Unsplash

Ученые из Университета Буффало обнаружили, что воспаление в организме может быть связано с увеличением использования социальных сетей. Результаты работы опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity.

В ходе исследования были изучены данные 1800 участников со средним возрастом 19 лет. Испытуемых попросили пройти опросы, включающие вопросы о частоте применения соцсетей. Также у них собрали образцы крови, которые были проанализированы на содержание С-реактивного белка (СРБ). Этот белок обычно вырабатывается печенью и является маркером воспаления в организме.

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Авторы выявили первое доказательство, свидетельствующее о роли иммунной системы в стимуляции использования социальных сетей. В частности, они заметили, что воспаление приводит к большему обмену сообщениями и публикациями на страницах людей. Примечательно, что высокие уровни СРБ не коррелировали с использованием социальных сетей в других целях — например, для просмотра смешных видеороликов.

Специалисты считают, что если воспаление действительно повышает мотивацию к социальным связям, это побуждает людей при таких состояниях прибегать к социальным сетям как к средству удовлетворения социальных потребностей. Другими словами, люди — социальные существа, которые при болезни инстинктивно обращаются к другим людям для поддержки и ухода.

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    Елена Апазиди
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