Аномальная жара взвинтила мировые цены на один продукт

Мировые цены на сою взлетели до $13,81 за бушель из-за аномальной жары в США

Стоимость ноябрьских фьючерсов на поставки соевых бобов в ходе торгов на Чикагской товарной бирже достигали максимальной с 28 июля отметки — 13,81 доллара за бушель (плюс 2,1 процента). Однако к 15:45 по московскому времени котировки слегка отыграли утренний рост, снизившись до 13,75 доллара, свидетельствуют данные площадки.

Bloomberg связал подобную динамику с рисками усиления засухи в США. Так, в Айове, Иллинойсе и Небраске, которые являются крупными производителями кукурузы и сои, действуют предупреждения об аномальной жаре.

Согласно прогнозам метеорологов, с середины по конец августа средние температуры в этих штатах поднимутся до рекордных значений. В компании Agriturismo предрекли сохранение «теплового купола» как минимум в течение недели. Это обстоятельство может негативным образом сказаться на итоговом урожае бобов, предупреждают эксперты. Однако за последнее время условия для посева изменились в лучшую сторону из-за кратковременных дождей на Среднем Западе США.

В конце июля Bloomberg сообщал о рекордном росте мировых цен на еще один популярный продукт. Тогда биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. Стоимость тайского белого риса подскочила до 572 долларов за тонну на фоне запрета властей Индии вывозить из страны все виды риса за исключением длиннозернового сорта басмати.