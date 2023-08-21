Звезда «Беверли-Хиллз 90210» попала в больницу после переезда в дом на колесах

Актриса Тори Спеллинг рассказала, что провела четыре дня в больнице

50-летняя американская актриса Тори Спеллинг рассказала в социальных сетях, что попала в больницу, где провела четыре дня. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет People.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась, что во время лечения скучает по детям. «Я благодарна и так горжусь своими сильными, смелыми, жизнерадостными и добрыми до мозга костей детьми, которые сохраняют позитивный настрой, несмотря ни на что», — добавила она.

Хотя актриса не стала раскрывать причину госпитализации, ранее она и ее пятеро детей, которым от шести до 16 лет, столкнулись с проблемами со здоровьем из-за обнаружения черной плесени в их арендованном доме в Лос-Анджелесе. Спеллинг утверждала, что дети несколько месяцев страдали от частых инфекционных заболеваний, аллергических реакций и высыпаний на коже. Чтобы защитить детей от новых болезней, актриса решилась на переезд и теперь с семьей живет в доме на колесах.

Ранее Тори Спеллинг рассказала, что у нее развилась язва роговицы левого глаза. По ее словам, причиной болезни стало долгое ношение контактных линз и сон в них.