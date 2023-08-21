Раскрыта стоимость ущерба пострадавших от ливня товаров Wildberries

Wildberries: цена пострадавших от ливня товаров составила 15 миллионов рублей

Раскрыта стоимость ущерба пострадавших от ливня в Подмосковье товаров онлайн-маркетплейса Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале компании.

По словам представителей маркетплейса, предварительная цена потерпевших урон изделий составила 15 миллионов рублей. «В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь», — уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается, что точный размер убытков эксперты установят после завершения инвентаризации. Продавцам будет выплачена компенсация, добавили сотрудники Wildberries.

Ранее в Wildberries рассказали об ущербе складу в Электростали из-за аномальных осадков. Сильный дождь повредил крышу склада онлайн-маркетплейса в Электростали, в результате чего вода попала внутрь и залила около 500 квадратных метров помещения.