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19:20, 21 августа 2023Ценности

Раскрыта стоимость ущерба пострадавших от ливня товаров Wildberries

Wildberries: цена пострадавших от ливня товаров составила 15 миллионов рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Раскрыта стоимость ущерба пострадавших от ливня в Подмосковье товаров онлайн-маркетплейса Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале компании.

По словам представителей маркетплейса, предварительная цена потерпевших урон изделий составила 15 миллионов рублей. «В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь», — уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается, что точный размер убытков эксперты установят после завершения инвентаризации. Продавцам будет выплачена компенсация, добавили сотрудники Wildberries.

Ранее в Wildberries рассказали об ущербе складу в Электростали из-за аномальных осадков. Сильный дождь повредил крышу склада онлайн-маркетплейса в Электростали, в результате чего вода попала внутрь и залила около 500 квадратных метров помещения.

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    Екатерина Ештокина
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