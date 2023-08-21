Глава КНР вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС

Глава КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС в ЮАР

Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Йоханнесбург для участия в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Си Цзиньпин посетит ЮАР по приглашению президента страны Сирила Рамафосы. Визит продлится до 24 августа, также пройдет диалог между Китаем и африканскими странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС начал процесс расширения ради создания справедливого мира. По его словам, у союза много единомышленников по всему миру, которые видят в союзе «позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока».

