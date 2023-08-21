Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 21 августа 2023Мир

Глава КНР вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС

Глава КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Jason Lee / Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Йоханнесбург для участия в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Си Цзиньпин посетит ЮАР по приглашению президента страны Сирила Рамафосы. Визит продлится до 24 августа, также пройдет диалог между Китаем и африканскими странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС начал процесс расширения ради создания справедливого мира. По его словам, у союза много единомышленников по всему миру, которые видят в союзе «позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    На Украине захотели создать военную полицию

    В российском регионе исчезнет целый поселок

    Курс евро резко вырос

    Молдавия поможет Украине с мясными и рыбными консервами

    Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и сел в другом городе

    В районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера

    Тело 15-летней школьницы нашли в Москве-реке после подземной экскурсии

    БПЛА атаковал приграничный российский регион

    Китай опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости