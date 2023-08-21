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14:26, 21 августа 2023Ценности

Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

Мастер по прическам Ольга Горбунова: боб и каре помогут стать визуально моложе

Фото: Adam Winger / Unsplash

Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова перечислила россиянкам старше 50 лет визуально омолаживающие стрижки. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Так, зрительно скорректировать признаки возрастных изменений помогут прически с эффектом небрежности с длиной волос до плеч или чуть выше, отметила специалистка. В то же время стать более элегантными и статусными получится, сделав укороченный каскад, каре или боб.

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«Отличным вариантом будет выбор стрижки с имитацией челки, открывающей центр лба. Это позволит сделать образ живым, чуть небрежным, добавит молодости и динамики. Особенно хорошо такая челка смотрится с каре и более удлиненными стрижками», — добавила собеседница издания.

Ранее стилистка Елена Метлина перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам.

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    Алина Гостева
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