Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 21 августа 2023Россия

Раздавшийся в российском городе громкий звук записали на видео

Громкий звук в Ростове-на-Дону и сработавшие сигнализации авто попали на видео
СюжетВзрывы в Ростовской области

Громкий звук в Ростове-на-Дону записали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Rostovnews61.

На кадрах с камеры наблюдения слышен громкий звук, после которого срабатывают сигнализации припаркованных на улице автомобилей.

21 августа жители Ростова-на-Дону сообщили о хлопке, который было слышно в Западном районе и в центре города. По словам некоторых горожан, в их домах треснули стекла.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной услышанного жителями взрыва стало преодоление самолетом звукового барьера. «Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    На Украине захотели создать военную полицию

    В российском регионе исчезнет целый поселок

    Курс евро резко вырос

    Молдавия поможет Украине с мясными и рыбными консервами

    Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и сел в другом городе

    В районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера

    Тело 15-летней школьницы нашли в Москве-реке после подземной экскурсии

    БПЛА атаковал приграничный российский регион

    Китай опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости