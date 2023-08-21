Раздавшийся в российском городе громкий звук записали на видео

Громкий звук в Ростове-на-Дону и сработавшие сигнализации авто попали на видео

Громкий звук в Ростове-на-Дону записали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Rostovnews61.

На кадрах с камеры наблюдения слышен громкий звук, после которого срабатывают сигнализации припаркованных на улице автомобилей.

21 августа жители Ростова-на-Дону сообщили о хлопке, который было слышно в Западном районе и в центре города. По словам некоторых горожан, в их домах треснули стекла.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной услышанного жителями взрыва стало преодоление самолетом звукового барьера. «Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — пояснил он.