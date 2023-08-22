Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

9to5Mac: iPhone 15 Pro Max только в октябре из-за проблем с комплектующими

Компания Apple отложила запуск самого дорогого смартфона серии iPhone 15 в продажу. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам аналитика по ценным бумагам, который пожелал сохранить анонимность, премиальный флагман Apple выйдет с задержкой. Так, если iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro появятся в продаже в 20-х числах сентября, то iPhone 15 Pro Max будет доступен для покупки только в начале-середине октября.

Инсайдер заявил, что iPhone 15 Pro Max будет иметь продвинутый сенсор Sony для основной камеры. Однако японская компания не успевает поставить необходимое количество комплектующих в срок из-за проблем на производстве.

По словам журналистов, новые смартфоны Apple должны представить 12 сентября, 22 сентября устройства появятся в магазинах. Топовый iPhone 15 Pro Max будет доступен для покупки в период с 6 по 13 октября.

Ранее Apple уже задерживала выпуск определенных гаджетов. Так, в 2018 году компания выпустила iPhone Xr после релиза iPhone Xs. В 2022 году iPhone 14 Plus появился в продаже после остальных устройств серии iPhone 14.

В конце июля источники на производстве Apple предсказали дефицит новых смартфонов. В отчете говорится, что проблемы возникают при стыковке передней панели девайса с металлической рамкой.