Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:14, 22 августа 2023Наука и техника

Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

9to5Mac: iPhone 15 Pro Max только в октябре из-за проблем с комплектующими

Фото: Mike Segar / Reuters

Компания Apple отложила запуск самого дорогого смартфона серии iPhone 15 в продажу. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам аналитика по ценным бумагам, который пожелал сохранить анонимность, премиальный флагман Apple выйдет с задержкой. Так, если iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro появятся в продаже в 20-х числах сентября, то iPhone 15 Pro Max будет доступен для покупки только в начале-середине октября.

Инсайдер заявил, что iPhone 15 Pro Max будет иметь продвинутый сенсор Sony для основной камеры. Однако японская компания не успевает поставить необходимое количество комплектующих в срок из-за проблем на производстве.

По словам журналистов, новые смартфоны Apple должны представить 12 сентября, 22 сентября устройства появятся в магазинах. Топовый iPhone 15 Pro Max будет доступен для покупки в период с 6 по 13 октября.

Ранее Apple уже задерживала выпуск определенных гаджетов. Так, в 2018 году компания выпустила iPhone Xr после релиза iPhone Xs. В 2022 году iPhone 14 Plus появился в продаже после остальных устройств серии iPhone 14.

В конце июля источники на производстве Apple предсказали дефицит новых смартфонов. В отчете говорится, что проблемы возникают при стыковке передней панели девайса с металлической рамкой.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    Китай назвал ошибочным решением сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

    77-летний пенсионер провел шесть часов среди питонов-людоедов и чудом выжил

    Бородина ответила на критику новой прически в сети

    Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

    Виновнику смертельного отравления арбузом из «Магнита» вынесли приговор

    Украина национализировала активы Министерства обороны Белоруссии

    Уничтожение американского военного катера с военными ВСУ попало на видео

    Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

    Дезинсектор получил пять лет за отравление москвичей арбузом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости