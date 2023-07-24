Предсказан дефицит iPhone 15

Инсайдеры: премиальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся в дефиците

Источники на производстве Apple предсказали дефицит новых смартфонов. Об этом сообщает издание The Information.

По информации инсайдеров, Apple в настоящий момент испытывает проблемы с производством компонентов для новых смартфонов. Так, LG Display, которая производит экраны для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, не может наладить выпуск большого количества деталей без брака. На основании этого журналисты медиа предсказали дефицит премиальных устройств.

В материале говорится, что проблемы возникают при стыковке передней панели с металлической рамкой — подобные неполадки ранее случались при производстве Apple Watch. Уточняется, что дисплеи для смартфонов также выпустит Samsung, однако дефицит все равно неизбежен.

При этом специалисты полагают, что дефицит коснется только топовых моделей серии. Скорее всего, iPhone 15 и 15 Plus будут доступны широкому кругу потребителей.

Ранее аналитик Bank of America Вамси Мохан рассказал, что компания Apple может перенести выход новых смартфонов на месяц. По информации специалиста, это может быть связано с проблемами на производстве.