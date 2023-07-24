Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:54, 24 июля 2023Наука и техника

Предсказан дефицит iPhone 15

Инсайдеры: премиальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся в дефиците

Фото: Mike Segar / Reuters

Источники на производстве Apple предсказали дефицит новых смартфонов. Об этом сообщает издание The Information.

По информации инсайдеров, Apple в настоящий момент испытывает проблемы с производством компонентов для новых смартфонов. Так, LG Display, которая производит экраны для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, не может наладить выпуск большого количества деталей без брака. На основании этого журналисты медиа предсказали дефицит премиальных устройств.

В материале говорится, что проблемы возникают при стыковке передней панели с металлической рамкой — подобные неполадки ранее случались при производстве Apple Watch. Уточняется, что дисплеи для смартфонов также выпустит Samsung, однако дефицит все равно неизбежен.

При этом специалисты полагают, что дефицит коснется только топовых моделей серии. Скорее всего, iPhone 15 и 15 Plus будут доступны широкому кругу потребителей.

Ранее аналитик Bank of America Вамси Мохан рассказал, что компания Apple может перенести выход новых смартфонов на месяц. По информации специалиста, это может быть связано с проблемами на производстве.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Крупная российская компания примет на работу сотни зэков

    Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

    В Крыму из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов в районе Джанкоя

    Полиция задержала пытавшегося украсть девочку россиянина

    Власти России нашли способ сдержать рост цен на бензин

    Россиян предупредили об опасности коктейлей на основе кваса

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

    Предсказан дефицит iPhone 15

    Названа дата возвращения летней погоды в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости