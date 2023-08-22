МИД России заявил о лишении Швейцарии преимуществ нейтральной страны

МИД России: Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны после санкций

Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны после присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

«Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Ограничения включают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения, а также товаров, которые «могут способствовать военно-техническому укреплению России».