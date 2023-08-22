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11:02, 22 августа 2023Наука и техника

Офисных работников заменит искусственный интеллект

ILO: искусственный интеллект заменит офисных работников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Представители офисных профессий могут в будущем потерять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в исследовании Международной организации труда ООН (ILO).

В материале говорится, что в зоне риска находятся представители профессий, обязанности которых можно автоматизировать. В частности, специалисты выделили офисных работников. Также авторы исследования отметили, что развитие ИИ может лишить рабочих мест женщин, которые чаще всего заняты в этой отрасли.

При этом подчеркивается, что большая часть отраслей и профессий лишь частично подвержена автоматизации. «Таким образом, они будут скорее дополнены, чем заменены искусственным интеллектом», — заключили специалисты.

Кроме того, ученые ILO сделали вывод, что с привлечением ИИ объем задач в большинстве профессий увеличится. «Наше исследование должно восприниматься не как успокаивающий голос, а скорее как призыв к использованию политики для решения технологических изменений, которые нас ждут», — подчеркнули авторы научной работы.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры математических методов в экономике и управлении ГУУ Инна Крамаренко заявила, что искусственный интеллект может заменить человека при выполнении однотипных рутинных операций. «ИИ должен всегда использоваться на благо развития общества и человечества», — подытожила она.

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    Андрей Ставицкий
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