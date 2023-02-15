Названа главная опасность искусственного интеллекта

Экономист Крамаренко: искусственный интеллект может представлять реальную опасность

Плохо обученный искусственный интеллект (ИИ) может представлять реальную опасность, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры математических методов в экономике и управлении ГУУ Инна Крамаренко. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, в чем заключается его главная опасность.

«Искусственный интеллект — это не материя, которая появилась с другой планеты и способна самостоятельно познавать окружающий мир, не опираясь на действующие причинно-следственные связи, правила и законы», — отметила специалист. Познание мира ИИ, по ее словам, осуществляется на основании миллиардов предоставленных примеров. Следовательно, важным является то, какой материал предоставляется искусственному интеллекту для обучения.

Опасность ИИ заключается в том, что примеры для обучения могут быть представлены с заведомой или случайной ошибкой и в этом случае ИИ будет выдавать неадекватный результат Инна Крамаренко экономист

Кроме того, является не только не целесообразной, но и опасной замена человека ИИ в некоторых областях, убеждена она. Так, по мнению собеседницы «Ленты.ру», внедренный ИИ в виде ботов в социальных сетях и колл-центрах способен влиять на сознание и оказывать психологическое воздействие на человека, способен участвовать в формировании его мировоззрения.

Без сомнения, искусственный интеллект может заменить человека при выполнении однотипных рутинных операций, и он должен помогать человеку справляться с задачами поиска, идентификации, моделирования в потоках бесконечно меняющейся информации. Но также ИИ способен писать письма, вести передачи, подменять человека в тех областях, в которых это делать неэтично, обратила внимание специалист.

«Многие страны уже на законодательном уровне думают о том, чтобы ограничить области для внедрения искусственного интеллекта. Безусловно, должна быть найдена "золотая середина" в использовании искусственного интеллекта, а ИИ должен всегда использоваться на благо развития общества и человечества», — подытожила Крамаренко.

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