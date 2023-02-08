Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:37, 8 февраля 2023Наука и техника

Нейросеть научилась прогнозировать эффективность терапии от рака

Искусственный интеллект спрогнозировал эффективность химиотерапии рака молочной железы

Фото: Shutterstock

Команда специалистов из Университета Ватерлоо разработала нейросеть, которую научили прогнозировать эффективность химиотерапии от рака молочной железы. Результаты работы описаны в репозитории препринтов arXiv.

Новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, относящийся к инициативе Cancer-Net, позволяет исключить неподходящее лечение с последующими нежелательными эффектами у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

ИИ обучили на снимках рака молочной железы, полученных с помощью нового метода магнитного резонанса изображения под названием synthetic correlated diffusion imaging (CDI). Суммировав данные предыдущих случаев рака, нейросеть смогла прогнозировать переносимость химиотерапии для того или иного пациента.

Неоадъювантная химиотерапия обычно назначается перед хирургическим удалением злокачественной опухоли, что помогает уменьшить новообразование, увеличить вероятность благоприятного исхода операции, а также сократить риск применения мастэктомии.

В июле 2022 года сотрудники Центра спиновой конвергенции и Центра нейроморфной инженерии в Южной Корее создали искусственный интеллект, который может выявлять рак неинвазивным способом, снижая риск человеческого фактора при диагностике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке
Зеленский встретился с Сунаком
Стало известно о взрывах в Сумах
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ
В российском городе женщина поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку
Губернатор раскрыл состояние ребенка после нападения сверстницы с ножом в Химках
Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье
В Турции зафиксировали новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 10 тысячам человек
Власти России заговорили о добровольных взносах в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.