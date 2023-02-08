Нейросеть научилась прогнозировать эффективность терапии от рака

Искусственный интеллект спрогнозировал эффективность химиотерапии рака молочной железы

Команда специалистов из Университета Ватерлоо разработала нейросеть, которую научили прогнозировать эффективность химиотерапии от рака молочной железы. Результаты работы описаны в репозитории препринтов arXiv.

Новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, относящийся к инициативе Cancer-Net, позволяет исключить неподходящее лечение с последующими нежелательными эффектами у пациентов с онкологическими заболеваниями.

ИИ обучили на снимках рака молочной железы, полученных с помощью нового метода магнитного резонанса изображения под названием synthetic correlated diffusion imaging (CDI). Суммировав данные предыдущих случаев рака, нейросеть смогла прогнозировать переносимость химиотерапии для того или иного пациента.

Неоадъювантная химиотерапия обычно назначается перед хирургическим удалением злокачественной опухоли, что помогает уменьшить новообразование, увеличить вероятность благоприятного исхода операции, а также сократить риск применения мастэктомии.

В июле 2022 года сотрудники Центра спиновой конвергенции и Центра нейроморфной инженерии в Южной Корее создали искусственный интеллект, который может выявлять рак неинвазивным способом, снижая риск человеческого фактора при диагностике.