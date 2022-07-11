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Нейросеть научилась неинвазивно выявлять рак

Advanced Materials: нейросеть обучили выявлять рак с 95-процентной точностью

Фото: Shutterstock

Специалисты из Центра спиновой конвергенции и Центра нейроморфной инженерии в Южной Корее представили нейросеть, которую научили неинвазивно выявлять рак, заменяя человеческую оценку результатов при раке молочной железы. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Технология основана на обработке данных ультразвуковой эластографии и последующей оценке. Алгоритм крайне точно и чувствительно анализируют поступающую из специального датчика информацию. В зависимости от уровня давления ткани на искусственные нейроны устройство может выявлять минимальные различия в клетках и передавать их в виде электрических импульсов. Затем обученная нейросеть определяет жесткость ткани, которая обуславливается здоровыми участками и злокачественными новообразованиями. Как показали испытания, точность метода достигает 95,8 процентов.

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Елена Апазиди
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