Нейросеть научилась неинвазивно выявлять рак

Advanced Materials: нейросеть обучили выявлять рак с 95-процентной точностью

Специалисты из Центра спиновой конвергенции и Центра нейроморфной инженерии в Южной Корее представили нейросеть, которую научили неинвазивно выявлять рак, заменяя человеческую оценку результатов при раке молочной железы. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Технология основана на обработке данных ультразвуковой эластографии и последующей оценке. Алгоритм крайне точно и чувствительно анализируют поступающую из специального датчика информацию. В зависимости от уровня давления ткани на искусственные нейроны устройство может выявлять минимальные различия в клетках и передавать их в виде электрических импульсов. Затем обученная нейросеть определяет жесткость ткани, которая обуславливается здоровыми участками и злокачественными новообразованиями. Как показали испытания, точность метода достигает 95,8 процентов.

В июне 2022 года ученые из Массачусетского технологического института (MIT) заметили, что саранча способна определять рак с помощью обоняния. Для этого насекомому имплантировали в мозг электроды.