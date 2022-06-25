Выявлена способная определять рак по запаху саранча
Команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) выявила, что саранча способна определять онкологические заболевания по запаху. Об этом сообщается на официальном сайте исследовательского учреждения.
В ходе работы специалисты вскрыли хирургическим путем головной мозг насекомого и вставили в определенные области (отвечающие за обоняние) электроды. Также сотрудники института вырастили три разных вида раковых и здоровых клеток из ротовой полости человека. Затем они дали саранче понюхать образцы с помощью распространяющего запахи устройства.
Оказалось, что при улавливании насекомым определенных типов клеток оно реагирует по-разному. На электрограмме мозга ученые увидели четко выраженные изменения в мозге подопытных, что позволяет говорить о том, что саранча действительно способна распознавать рак с помощью обоняния. Как уточняется, это первый подобный случай использования насекомых для идентификации онкологических заболеваний. Несмотря на то, что с точки зрения функционирования тела саранча уже мертва и не сможет жить после испытаний, она не чувствует боли, поэтому анестезия ей не нужна.
В будущих исследованиях специалисты хотят подробно изучить, какие рецепторы на усиках подопытных позволяют им обнаруживать рак, чтобы создать их синтетические версии и не использовать живую саранчу.
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