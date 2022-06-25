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Выявлена способная определять рак по запаху саранча

В MIT обнаружили выявляющую рак с помощью обоняния саранчу

Фото: Raman Lab / Washington University / Globallookpress.com

Команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) выявила, что саранча способна определять онкологические заболевания по запаху. Об этом сообщается на официальном сайте исследовательского учреждения.

В ходе работы специалисты вскрыли хирургическим путем головной мозг насекомого и вставили в определенные области (отвечающие за обоняние) электроды. Также сотрудники института вырастили три разных вида раковых и здоровых клеток из ротовой полости человека. Затем они дали саранче понюхать образцы с помощью распространяющего запахи устройства.

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Оказалось, что при улавливании насекомым определенных типов клеток оно реагирует по-разному. На электрограмме мозга ученые увидели четко выраженные изменения в мозге подопытных, что позволяет говорить о том, что саранча действительно способна распознавать рак с помощью обоняния. Как уточняется, это первый подобный случай использования насекомых для идентификации онкологических заболеваний. Несмотря на то, что с точки зрения функционирования тела саранча уже мертва и не сможет жить после испытаний, она не чувствует боли, поэтому анестезия ей не нужна.

В будущих исследованиях специалисты хотят подробно изучить, какие рецепторы на усиках подопытных позволяют им обнаруживать рак, чтобы создать их синтетические версии и не использовать живую саранчу.

В мае 2022 года ученые научили собак определять с высокой точностью больных коронавирусом в аэропортах и других общественных местах.

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Елена Апазиди
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