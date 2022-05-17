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Собак надрессировали определять больных коронавирусом в аэропортах

BMJ Global Health: собак обучили определять по запаху больных COVID-19

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ученые надрессировали собак определять с высокой точностью больных коронавирусом в аэропортах. Об этом сообщается в журнале BMJ Global Health.

Предыдущие исследования показали, что собаки в течение нескольких недель
могут быть обучены обнаруживать пациентов с COVID-19 практически с такой же точностью, как и ПЦР-тесты. Однако необходимо было проверить эти данные на практике. Для этого специалисты выдрессировали четырех собак, ранее определявших по запаху наркотические и взрывчатые вещества, находить по запаху больных SARS-CoV-2.

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Ученые давали животным понюхать образцы мазка кожи 420 добровольцев, из которых 114 были с положительным тестом на коронавирус, а 306 были здоровы. В целом диагностическая точность всех образцов составила 92 процента. Кроме того, собаки определили как больных 28 человек, у которых не наблюдалось никаких симптомов. Позднее оказалось, что 25 испытуемых были действительно заболевшими COVID-19, что говорит о 89-процентной точности выявления зараженных коронавирусной инфекцией бессимптомной формы.

Затем исследователи протестировали собак в международном аэропорту Хельсинки — Вантаа в Финляндии в период с сентября 2020 года по апрель 2021-го. Каждый пассажир также прошел тест на ПЦР-мазок. Оказалось, что результаты теста и работы собак совпали в 296 из 303 (98 процентов) образцов.

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Елена Апазиди
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