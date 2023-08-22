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19:45, 22 августа 2023Из жизни

Мужчина нашел на пляже кусок драгоценной рвоты кашалота

Nine News: австралиец нашел на пляже амбру, сопоставимую по стоимости с золотом

Кадр: 9 News Australia / Youtube

Житель Австралии обнаружил на пляже кусок драгоценной амбры — затвердевшей рвоты кашалота, используемой в парфюмерии. Об этом сообщает Nine News.

Удача улыбнулась Роду Кеогу из города Фаулерс-Бей в штате Южная Австралия. По словам мужчины, сначала он не был уверен, что именно нашел. В конце концов он обратился к прохожим, которые подтвердили, что ему, скорее всего, попалась амбра.

Эксперты утверждают, что экземпляр, который попался австралийцу, может быть сопоставим по своей стоимости со слитком золота того же веса.

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Сотрудник Южно-Австралийского музея Дэвид Стеммер рассказал, что амбра всегда ценилась у парфюмеров, однако в последнее время ее находят все реже, так как популяция кашалотов сокращается. «Надо быть очень удачливым, чтобы просто так наткнуться на нее», — заявил эксперт.

Стоимость амбры зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов США (около 1,8 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что жители Испании с Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 250 тысяч долларов США (23,3 миллиона рублей). 20-килограммовый кусок вещества был обнаружен внутри кашалота, выбросившегося на один из пляжей острова Пальма в мае.

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    Никита Савин
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