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12:36, 3 июля 2023Из жизни

Жители острова обнаружили рвоту кашалота стоимостью 22 миллиона рублей

NYP: жители Канарских островов нашли кусок амбры стоимостью $250 тысяч

Кадр: New York Post

Жители Испании с Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 250 тысяч долларов США (22,4 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post (NYP).

20-килограммовый кусок вещества, также известного как амбра, был обнаружен внутри кашалота, выбросившегося на один из пляжей острова Пальма в мае. По словам экспертов Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, животное рассталось с жизнью именно потому, что амбра застряла у него в толстом кишечнике.

Пока не было принято, кому именно отдадут деньги от продажи находки, так что пока амбра будет находиться в стенах университета до решения властей. «Если эта штука чего-то стоит, правительство острова продаст ее и распределит деньги между людьми, которые в них нуждаются», — сказал представитель университета Антонио Фернандес, имея в виду граждан, лишившихся домов из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году.

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Амбра с древних времен применяется в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что рыбак из Таиланда нашел на пляже три куска амбры. Стоимость находки оценили примерно в три миллиона бат (7,6 миллиона рублей).

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    Никита Савин
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