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09:08, 28 апреля 2023Из жизни

Рыбак нашел рвоту кашалота на семь миллионов рублей

В Таиланде рыбак нашел амбру, стоимость которой оценивается в семь миллионов рублей

Фото: Sanook / Thaiger

На пляже в городе Районг, Таиланд, 36-летний рыбак Чувит Сенаной нашел три килограмма рвоты кашалота (амбры), стоимость которой оценивается в три миллиона бат (более семи миллионов рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина наткнулся на пять кусков амбры в воскресенье, 23 апреля, когда искал креветок и крабов. По словам рыбака, он сразу понял, что нашел ценное вещество, так как раньше видел его в новостях.

Сенаной обратился к экспертам, чтобы получить сертификат, подтверждающий подлинность находки. Сразу после этого рыбак планирует ее продать.

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Если вещество будет классифицировано как амбра высокого качества, то мужчина получит до одного миллиона бат за килограмм.

Рвота кашалота, также известная как амбра, традиционно применялась в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки нашли сгусток амбры, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рупий. Им пришлось отдать драгоценную находку властям.

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Алиса Удовик
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