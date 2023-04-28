Рыбак нашел рвоту кашалота на семь миллионов рублей

В Таиланде рыбак нашел амбру, стоимость которой оценивается в семь миллионов рублей

На пляже в городе Районг, Таиланд, 36-летний рыбак Чувит Сенаной нашел три килограмма рвоты кашалота (амбры), стоимость которой оценивается в три миллиона бат (более семи миллионов рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина наткнулся на пять кусков амбры в воскресенье, 23 апреля, когда искал креветок и крабов. По словам рыбака, он сразу понял, что нашел ценное вещество, так как раньше видел его в новостях.

Сенаной обратился к экспертам, чтобы получить сертификат, подтверждающий подлинность находки. Сразу после этого рыбак планирует ее продать.

Если вещество будет классифицировано как амбра высокого качества, то мужчина получит до одного миллиона бат за килограмм.

Рвота кашалота, также известная как амбра, традиционно применялась в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки нашли сгусток амбры, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рупий. Им пришлось отдать драгоценную находку властям.