В сети рыбаков попал кусок драгоценной амбры стоимостью 36 миллионов рублей

В Индии рыбаки нашли рвоту кашалота на 36 миллионов рублей и отдали ее властям

Рыбаки из индийского города Калпаккам, штат Тамилнад, нашли сгусток рвоты кашалота (амбры), стоимость которого оценивается в 50 миллионов рупий (36,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Ap 7 Аm.

Рыбаки Индракумар, Майякришнан, Карнан и Шехар совершили находку, когда отправились ловить рыбу в море. В их сети попал кусок амбры весом 38,6 килограмма.

В Индии продажа и использование амбры в коммерческих целях запрещены, так как кашалоты считаются редким видом и охраняются законом. Рыбакам пришлось отдать драгоценную находку властям.

Амбра применяется в парфюмерной промышленности. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что рыбаки в индийском городе Мумбаи нашли пять килограммов амбры и добровольно отдали находку властям.