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Рыбаки нашли рвоту кашалота на 30 миллионов рублей и добровольно отдали ее

Hindustan Times: рыбаки собрали на волнах амбру на 30 миллионов рублей

Фото: Dadang Tri / Reuters

Рыбаки в индийском городе Мумбаи нашли пять килограммов рвоты кашалота (амбры) и добровольно отдали находку властям. Об этом сообщает Hindustan Times.

Рыбак Санджай Байкар рассказал, что вместе с коллегами заметил небольшие куски амбры, который плавали на волнах в приливной зоне вдоль берега. «Я никогда раньше не видел амбру, но в прошлом году было столько случаев, когда полиция изымала эту субстанцию у торговцев, что я знал, как она выглядит по фотографиям и видеозаписям», — пояснил он.

Рыбаки объединили усилия и собрали амбру. Общая масса вещества составила около пяти килограммов. Байкар обратился в департамент охраны леса и специалисты забрали амбру. Ее направили в штат Гуджарат на экспертизу, которая подтвердила ее подлинность. Стоимость амбры на черном рынке оценивается в 40 миллионов рупий (30,4 миллиона рублей).

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Рвота кашалота, также известная как амбра, применяется в парфюмерной промышленности и высоко ценится. В Индии продажа и использование амбры в коммерческих целях запрещены, так как кашалоты считаются редким видом и охраняются законом.

Ранее сообщалось, что рыбаки в индийском штате Керала нашли рвоту кашалота. Когда рыбаки привезли амбру на берег, они не стали нарушать закон и добровольно сдали добычу береговой полиции.

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Алиса Дмитриева
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