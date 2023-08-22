Африканский союз отверг вмешательство любой страны за пределами континента

Африканский союз высказался о вмешательстве стран за пределами континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Совет мира и безопасности блока.

Уточняется, что Африканский союз призвал все страны-члены и международное сообщество воздержаться от любых действий, которые могли бы узаконить хунту в Нигере. Блок также решительно отвергает вмешательство любых субъектов или стран за пределами Африки в дела континента.

Кроме того, Африканский союз приостановил деятельность Нигера в связи с военным переворотом. В заявлении объединения также призвали лидеров переворота освободить свергнутого президента страны Мохамеда Базума.

По информации телеканала Al Arabiya, 21 августа на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер.