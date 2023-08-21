Начата подготовка к возможному вторжению в Нигер

Al Arabiya: страны ЭКОВАС начали подготовку к возможной интервенции в Нигер

На военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможному военному вторжению в Нигер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался прямо отвечать на вопрос о планах Запада о вторжении в Нигер. Вместо этого он заявил о важности обсуждения военного переворота государствами ЭКОВАС, странами Западной Африки, а также Африканским союзом.

Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с «Национальным советом по защите отечества» и его лидером генералом Абдурахманом Тчиани. Мятежники отвергли предложение сообщества возвратить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла лидера страны Мохамеда Базума. Помимо этого, в ходе мятежа военные объявили о закрытии границ.