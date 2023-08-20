Делегация ЭКОВАС покинула Нигер после провальных переговоров

Al Arabiya: делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провальных переговоров

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потерпели неудачу в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и решили покинуть страну. Об этом сообщает Al Arabiya.

В сообщении телеканала сказано, что делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с «Национальным советом по защите отечества» и его генералом Абдурахманом Тчиани. Мятежники отвергли предложение сообщества возвратить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

О том, что переговоры ЭКОВАС с мятежниками провалились, ранее сообщил один из членов делегации. Он также отметил, что встреча длилась несколько часов, но не привела к результату. ЭКОВАС прислало делегацию в Нигер в субботу, 20 августа.

Ранее стало известно, что делегация ООН вместе с представителем генсека в Западной Африке и Сахеле встретилась с мятежниками из числа военных, захвативших власть в Нигере. Тем временем ЭКОВАС отказалось просить одобрения со стороны Совета Безопасности ООН для военного вмешательства в дела Нигера.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла лидера страны Мохамеда Базума. Помимо этого, в ходе мятежа военные объявили о закрытии границ.