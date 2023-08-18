ЭКОВАС отказалось просить одобрения интервенции в Нигер со стороны ООН

ЭКОВАС не станет просить одобрения интервенции в Нигер со стороны Совбеза ООН

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось просить одобрения со стороны Совета безопасности ООН для военного вмешательства в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах в разговоре с Jeune Afrique.

Он напомнил, что при разрешении конфликтов в Либерии и Сьерра-Леоне сообщество не спрашивало разрешения Совета безопасности ООН. «Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам [советоваться с ним] сейчас?» — задался вопросом Мусах.

Кроме того, как отметил комиссар, он неоднозначно относится к «международному благословению», в том числе со стороны ООН, так как обычно оно лишь второстепенно в процессе урегулирования любого конфликта. «В действительности же [африканские страны] хотят получить содействие усилиям, финансовую и материальную поддержку», — констатировал он.

Ранее стало известно, что страны ЭКОВАС на саммите в Гане начали поднимать вопрос военного вторжения в Нигер. В скором времени там пообещали назвать возможную дату начала «миссии по стабилизации».

ЭКОВАС неоднократно помогало с организацией военных интервенций в странах-членах сообщества. Таким образом подобные действия помогали восстанавливать позиции смещенных лидеров и продолжать бороться с экстремистами. В частности, ЭКОВАС вмешивалось в гражданские войны в Либерии (1989-1997 годы) и Сьерра-Леоне (1991-2002 годы).

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла лидера страны Мохамеда Базума. Помимо этого, в ходе мятежа военные объявили о закрытии границ.