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09:41, 18 августа 2023Мир

Страны Африки начали обсуждение военного вторжения в Нигер

RFI: страны ЭКОВАС в Гане начали обсуждать дату военной интервенции в Нигер

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на саммите в Гане начали обсуждать военное вторжение в Нигер. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в организации сообщает французское радио RFI.

По словам собеседника радиостанции, в ходе обсуждения участники ЭКОВАС достигли соглашения, что «все готово к началу интервенции» в охваченную мятежом страну. В свою очередь, глава генштаба Ганы Сет Амоама отметил, что 19 августа делегации стран-участниц обсудят возможную дату начала «миссии по стабилизации», которая будет осуществлена в кратчайшие сроки.

Ранее комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса заявил, что организация будет готова к военной интервенции в Нигер в случае провала урегулирования ситуации.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.

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    Глеб Бажуткин
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