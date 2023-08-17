ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

ЭКОВАС пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала урегулирования

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала урегулирования ситуации. Об этом заявил комиссар сообщества по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, его слова приводит Reuters.

«Если дело дойдет до драки, мы отправимся в Нигер со своими контингентами, техникой и собственными ресурсами, чтобы обеспечить восстановление конституционного порядка. Если другие демократические партнеры захотят поддержать нас, мы будем рады», — заявил представитель ЭКОВАС.