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14:19, 17 августа 2023Мир

ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

ЭКОВАС пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала урегулирования

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала урегулирования ситуации. Об этом заявил комиссар сообщества по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, его слова приводит Reuters.

«Если дело дойдет до драки, мы отправимся в Нигер со своими контингентами, техникой и собственными ресурсами, чтобы обеспечить восстановление конституционного порядка. Если другие демократические партнеры захотят поддержать нас, мы будем рады», — заявил представитель ЭКОВАС.

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    Анастасия Заикина
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