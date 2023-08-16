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16:08, 16 августа 2023Мир

В Нигере началась подготовка к военной интервенции

AP: в Нигере начался набор добровольцев для борьбы с военной интервенцией

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

В столице Нигера Ниамее начался набор добровольцев для борьбы с возможной военной интервенцией со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом пишет Associated Press.

Инициативная группа жителей Ниамея начали подготовку к военной интервенции и объявили о наборе «десяти тысяч добровольцев по всей стране», которые будут «сражаться, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать логистику». Один из инициаторов Амсар Бако заявил, что к интервенции надо быть готовым, когда бы она ни случилась.

Кампания по набору добровольцев начнется 19 августа в Ниамее, а также в городах, которые находятся рядом с границами с Нигерией и Бенином. Сообщается, что мятежники, захватившие власть в Нигере, не участвуют в инициативе, но знают о ней.

Ранее стало известно, что Африканский союз не поддержал инициативу ЭКОВАС и отказался применять силу против мятежников в Нигере.

11 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию, то есть интервенцию против мятежников, захвативших власть в Нигере. По его словам, она начнется «как можно скорее».

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    Александр Слабиев
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