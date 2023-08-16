Африканский союз отказался от применения силы в Нигере

Le Monde: Африканский союз отказался применять силу против мятежников в Нигере

Совет мира и безопасности Африканского союза отказался от применения силы против мятежников в Нигере, сообщает Le Monde.

Как отметил источник издания, страны не захотели поддерживать интервенцию, так как она может привести к «кровавой бойне». Таким образом Совбез выразил несогласие с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое, называя мирный диалог приоритетом в решении конфликта, привело в готовность вооруженные формирования.

В то же время было принято решение приостановить участие Нигера в деятельности Союза. Ожидается, что позиция будет официально подтверждена в коммюнике, которое опубликуют в ближайшее время.

Ранее лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности решать ситуацию с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами ЭКОВАС дипломатическим путем.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.