Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности решать ситуацию дипломатически

Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию ситуации

Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к тому, чтобы решать ситуацию с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) дипломатическим путем. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам шейха Абдуллахи Бала Лау, который возглавлял нигерийскую делегацию, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахаманом Чиани продолжалась несколько часов. Чиани в ходе беседы подчеркнул исторические связи между Нигером и Нигерией.

Ранее 13 августа стало известно, что объединение профсоюзов трудящихся Нигера потребовало от ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) немедленной отмены жестких санкций против страны. Помимо этого, руководство профцентра поддержало военных, пришедших к власти в Нигере и освободивших народ «от диктата Франции, пытающейся сохранить контроль над африканскими народами».

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла главу страны Мохамеда Базума.