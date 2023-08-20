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13:46, 20 августа 2023Мир

Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

AP: переговоры ЭКОВАС с мятежниками, захватившими власть в Нигере, провалились

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Переговоры между делегацией государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и мятежниками, захватившими власть в Нигере, провалились. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на одного из участника переговоров.

По его данным, переговоры длились около двух часов, но не привели к желаемому результату — мятежники отказались восстанавливать в должности президента страны Мохамеда Базума.

Собеседник агентства отметил, что мятежники находятся под локальными санкциями, и одновременно с этим опасаются атак со стороны Франции. Он добавил, что это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Чиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток.

Associated Press также сообщило, что прошедшие переговоры были «последней отчаянной дипломатической схваткой» в мирном урегулировании ситуации. Ранее 11 из 15 членов ЭКОВАС проголосовали за военное вторжение в случае отказа мятежников освободить президента Базума и восстановить его в должности.

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    Сергей Истомин
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