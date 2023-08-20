Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 20 августа 2023Мир

Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности к войне

Al-Jazeera: Тчиани заявил, что Нигер не хочет войны, но будет к ней готов

Фото: Reuters

Лидер правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — заявил Тчиани.

По словам главы мятежников, государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.

Он также отметил, что санкции против Нигера введены, чтобы подчинить мятежников, но не для поиска решения сложившейся ситуации. Тчиани добавил, что народ африканской страны требует сплочения армии вокруг Совета мятежников. Генерал также подчеркнул, что мятежники не стремятся к захвату власти в стране и стремятся прийти к решению, которое бы отвечало интересам народа.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины отреагировал на заявления о провале контрнаступления ВСУ

    Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности к войне

    Прилепин призвал поставить памятник Дугиной в Киеве

    «Реал Сосьедад» обратился к Захаряну на русском языке

    В офисе Зеленского назвали нюанс передачи шведских истребителей Киеву

    Обнаружена звезда-прародитель магнитаров

    В Роспотребнадзоре назвали правила выбора яблок

    Руководство ВСУ ввело в бой ресурсы из резерва ради успеха контрнаступления

    На Украине призвали восстать против Зеленского

    В российском регионе школьный автобус с детьми съехал с дороги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости