Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности к войне

Al-Jazeera: Тчиани заявил, что Нигер не хочет войны, но будет к ней готов

Лидер правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — заявил Тчиани.

По словам главы мятежников, государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.

Он также отметил, что санкции против Нигера введены, чтобы подчинить мятежников, но не для поиска решения сложившейся ситуации. Тчиани добавил, что народ африканской страны требует сплочения армии вокруг Совета мятежников. Генерал также подчеркнул, что мятежники не стремятся к захвату власти в стране и стремятся прийти к решению, которое бы отвечало интересам народа.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины».