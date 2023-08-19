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16:06, 19 августа 2023Мир

ЭКОВАС прислало делегацию в Нигер

AFP: делегация ЭКОВАС прибыла с визитом в Нигер

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) прислало свою делегацию в Нигер. Об этом сообщает France Press (AFP) в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источников, близких к экономическому сообществу и отстраненному лидеру Нигера, самолет с делегацией ЭКОВАС приземлился в столице страны Ниамее около 15:00 по Москве. Целью визита стала попытка западно-африканской делегации начать дипломатический диалог с военными Нигера.

Ранее стало известно, что делегация ООН вместе с представителем генсека в Западной Африке и Сахеле встретилась с мятежниками из числа военных, захвативших власть в Нигере. Тем временем ЭКОВАС отказалось просить одобрения со стороны Совета Безопасности ООН для военного вмешательства в дела Нигера. Помимо этого, появились данные о том, что страны ЭКОВАС на саммите в Гане начали поднимать вопрос военного вторжения в Нигер. В скором времени там пообещали назвать возможную дату начала «миссии по стабилизации».

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла лидера страны Мохамеда Базума. Помимо этого, в ходе мятежа военные объявили о закрытии границ.

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    Варвара Кошечкина
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