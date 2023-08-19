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12:58, 19 августа 2023Мир

Представители ООН встретились с мятежниками в Нигере

Представители ООН встретились с пришедшими к власти в Нигере военными

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Делегация ООН под руководством представителя генсека в Западной Африке и Сахеле провела встречу с мятежниками из числа военных, захвативших власть в Нигере. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Миссия прибыла в Ниамей 18 августа. Отмечается, что в состав делегации не вошли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) или Африканского союза. Встреча прошла в офисе назначенного мятежниками премьер-министра Нигера в присутствии министра обороны и министра внутренних дел.

Как стало известно, в ходе переговоров мятежники назвали введенные против Нигера экономические санкции нелегальными и бесчеловечными. Кроме того, они заверили участников миссии ООН, что бывший президент страны Мохамед Базум в порядке и получает питание. По данным радиостанции, военные также упрекнули мировые СМИ в том, что они распространяют дезинформацию по этому поводу.

Ожидается, что в субботу, 19 августа, миссия ООН продолжит переговоры с мятежниками Нигера.

Ранее стало известно, что назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране. Политик также обвинил французских чиновников в снисходительности.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Также было объявлено о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

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    Константин Лысяков
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