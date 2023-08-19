Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

Новый премьер Нигера Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране. Его слова приводит The New York Times.

Политик также обвинил французских чиновников в снисходительности. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — заявил он.

По его словам, в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

