Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 19 августа 2023Мир

Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

Новый премьер Нигера Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране. Его слова приводит The New York Times.

Политик также обвинил французских чиновников в снисходительности. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — заявил он.

По его словам, в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону. Что сегодня стоит на повестке ВС РФ и украинского кризиса?

    Названы опасные симптомы менингита

    Захарова заявила об искусственном наращивании конфликта в Африке

    Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

    Посол России сравнил подготовку к отправке F-16 Украине с поездом без тормозов

    Жителей юга России предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

    Стали известны подробности о жизни основателя легендарной династии кондитеров

    Российская ПВО сбила ракету ВСУ над территорией Крыма

    Военный рассказал о преимуществе новых снарядов для зенитной артиллерии

    Блогер рассказала о запрещенных в Испании именах для детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости