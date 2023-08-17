МИД Германии: Евросоюз введет санкции против мятежников в Нигере

Евросоюз введет санкции против мятежников, которые захватили власть в Нигере. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии, пишет РИА Новости.

МИД ФРГ сообщил, что страны ЕС намерены после разрыва сотрудничества ввести санкции против организаторов мятежа в Нигере. Также в заявлении говорится, что дипломатическое ведомство поддерживает усилия по восстановлению конституционного порядка в африканской стране.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило Нигеру военной интервенцией в случае провала переговоров по дипломатическому урегулированию.

На этом фоне в Нигере уже идет подготовка к обороне от военной интервенции. Один из инициаторов Амсар Бако заявил, что к вторжению надо быть готовым, когда бы оно ни случилась.