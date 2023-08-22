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19:46, 22 августа 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянам пять главных трендов осени 2023 года

Стилист Ксения Болилая внесла в список актуальных на осень вещей объемные пальто

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Ксения Болилая раскрыла россиянам пять главных трендов осени 2023 года. Cоответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка рекомендовала сочетать в гардеробе нейтральные оттенки, такие как бежевый, серый и темно-синий. Помимо этого, в список актуальных вещей она внесла объемные и длинные пальто и плащи.

Кроме того, эксперт рассказала, что удачным станет использование текстиля с металлическим блеском. «Благодаря этому элементу одежда будет выглядеть оригинально и привлекательно», — заявила она. Вдобавок Болилая отметила сочетание разных текстур в одном образе, например кожи и шерсти.

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В заключение стилистка посоветовала носить аксессуары, в том числе шарфы, платки и шапки с яркими принтами. «В целом осень 2023 года будет отличаться разнообразием стилей и возможностей для самовыражения. Не бойтесь экспериментировать и создавать свой уникальный образ!» — добавила она.

Ранее стилист Александр Рогов назвал шлепанцы с теплыми носками модным сочетанием на осень. По словам специалиста, в предстоящем сезоне будут актуальны шлепанцы на низком ходу.

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    Екатерина Ештокина
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