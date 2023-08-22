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14:48, 22 августа 2023Ценности

Александр Рогов назвал шлепки с теплыми носками модным сочетанием на осень

Стилист Рогов назвал кожаные шлепанцы с носками модным сочетанием на осень

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий пост появился в Telegram-канале его бренда одежды.

По словам специалиста, в предстоящем сезоне будут актуальны шлепанцы на низком ходу. «Скоро осень, но это не повод отказываться от шлепок! Носите их с плотными носками!» — посоветовал он.

При этом эксперт представил серию снимков, на которых продемонстрированы удачные образы с упомянутым сочетанием одежды. На размещенных кадрах модели примерили пальто, спортивные костюмы и теплые кофты с шортами или брюками. Помимо этого, они надели кожаные шлепанцы с теплыми носками.

В июне Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Эксперт посоветовал девушкам приобрести брючный костюм в полоску.

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    Екатерина Ештокина
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