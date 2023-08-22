Александр Рогов назвал шлепки с теплыми носками модным сочетанием на осень

Стилист Рогов назвал кожаные шлепанцы с носками модным сочетанием на осень

Российский стилист Александр Рогов назвал модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий пост появился в Telegram-канале его бренда одежды.

По словам специалиста, в предстоящем сезоне будут актуальны шлепанцы на низком ходу. «Скоро осень, но это не повод отказываться от шлепок! Носите их с плотными носками!» — посоветовал он.

При этом эксперт представил серию снимков, на которых продемонстрированы удачные образы с упомянутым сочетанием одежды. На размещенных кадрах модели примерили пальто, спортивные костюмы и теплые кофты с шортами или брюками. Помимо этого, они надели кожаные шлепанцы с теплыми носками.

В июне Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Эксперт посоветовал девушкам приобрести брючный костюм в полоску.