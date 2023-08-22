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16:22, 22 августа 2023Ценности

Бородина ответила на критику новой прически в сети

Фото: @borodylia

Популярная ведущая Ксения Бородина ответила на критику своего нового имиджа в сети. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость опубликовала снимок в голубой джинсовой рубашке с прической, состоящей из прямой челки и длинных темных волос.

«Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и взрывает телегу и инсту. Девочки, учитесь быть собой, ухаживайте за собой, ищите свой стиль и кайфуйте от себя, позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа», — заключила звезда.

В июне Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу. Телеведущая рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. При этом Бородина отметила, что никогда не вводила в кожу филлеры.

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    Екатерина Ештокина
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