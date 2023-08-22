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20:33, 22 августа 2023Наука и техника

Обнаружено необратимое влияние невзгод на мозг

Nature Neuroscience: невзгоды необратимо влияют на структуру мозга

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Нейробиологи Университета Неймегена в Нидерландах выяснили, что несчастья и невзгоды необратимо изменяют работу мозга. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В исследовании приняли участие 169 человек в возрасте 25 лет. Ученые проанализировали детали их биографии, оценив влияние негативных факторов или событий на развитие нервной системы, например, курение матери во время беременности, осложнения во время родов, случаи жестокого обращения или несчастный случай. Сканирование мозга было проведено в 25 и 33 года, а машинное обучение было использовано для выявления корреляций.

Были выявлены широко распространенные морфометрические изменения в головном мозге с частично специфическими особенностями в зависимости от типа неблагоприятного воздействия. Эта закономерность также наблюдалась в группе 114 человек в возрасте 33 лет и в независимой выборке 115 человек в возрасте 22 лет.

Ученые рассчитывают, что полученные результаты могут в конечном итоге способствовать более раннему выявлению психических расстройств. Это позволит лечить таких пациентов на ранних стадиях развития заболеваний и делать это эффективнее.

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    Александр Еникеев
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