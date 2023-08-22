В сети возмутились новыми фото Бузовой в купальнике

Российская ведущая и певица Ольга Бузова показала новые фото в откровенном образе и возмутила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных снимков 38-летняя поп-исполнительница предстала в цветном купальнике, состоящем из топа с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. На фото звезда продемонстрировала частично оголенные ягодицы и спину. Знаменитость собрала волосы в высокий пучок и надела серьги.

«Понедельник... А хотелось бы июль. Кто же поймает эту рыбку?» — подписала она пост, который набрал более 43 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид Бузовой в комментариях. «Ой, что-то фотошоп перебор», «Ну почти как Волочкова, поняли, наверное», «Уже неинтересно... совсем», «Ну вот зачем это все?» — написали они.

Ранее в августе Бузова показала лицо без макияжа и раскрыла секрет красоты. Артистка поделилась видео в сторис, в котором она запечатлела себя в кабинете у косметолога, прикрыв тело полотенцем. На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.