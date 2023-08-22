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18:30, 22 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о присоединении Черногории к декларации G7

Зеленский заявил о присоединении Черногории к декларации G7 по гарантиям Киева

Фото: Theodore Manolopoulos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации стран «Большой семерки» (G7) по гарантиям безопасности Киева. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«На встрече с президентом [Черногории] Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7», — говорится в публикации Зеленского. Кроме того, стороны обсудили поддержку «формулы мира» главы Украины, а также подготовку к глобальному саммиту мира.

Ранее к декларации G7 присоединилась Латвия. Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркивал, что страна вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

3 августа Зеленский назвал 12 стран, которые поддержали декларацию, среди них Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания и Нидерланды.

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    Кристина Есикова
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