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16:06, 9 августа 2023Бывший СССР

Латвия присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины

Премьер Латвии Кариньш заявил о присоединении к гарантиям безопасности Украины

Фото: Pavlo_bagmut / /Keystone Press Agency / Globallookpess.com

Латвия присоединилась к декларации стран «Большой семерки» (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Латвия присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины», — сказано в публикации. По его словам, Латвия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер рассказал, что Вашингтон и Киев «агрессивно заняты» выработкой гарантий безопасности для украинской стороны. По его словам, были согласованы сроки новых контактов для решения этого вопроса.

8 августа официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что государства Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но ЕС в целом как блок не уполномочен это делать. Как он считает, подобная дискуссия относится к НАТО.

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    Кристина Есикова
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