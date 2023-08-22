Психотерапевт назвала неочевидный признак предстоящего развода

Британский психотерапевт Сьюзи Мастерсон назвала неочевидные признаки, которые выдают желание партнера порвать отношения и подать на развод. Ее цитирует Insider.

Вопреки популярному мнению, что пары на грани развода не занимаются сексом, в реальности у многих складывается противоположная ситуация, говорит Мастерсон. Она объяснила, что некоторые люди используют секс, чтобы избежать других форм близости. В этом случае, по словам специалистки, из отношений исчезают объятия, поцелуи и разговоры по душам о мечтах и планах.

Мастерсон предупредила, что отсутствие споров также может быть признаком предстоящего развода. Такое случается, когда одному или обоим партнерам становится все равно, что происходит в их отношениях, говорит психотерапевт. По ее мнению, люди не только прекращают ссориться, но и ищут любую возможность ускользнуть от общения и совместного времяпрепровождения. Зачастую партнер, всерьез обдумывающий развод, находит новое занятие или увлечение, о котором не говорит другому.

Психотерапевт подчеркнула, что эти признаки необязательно говорят о проблемах в паре. Иногда люди, наоборот, намеренно разжигают конфликты и отказываются от секса, чтобы отдалиться от партнера, отметила она.

Ранее неожиданную причину разводов в молодых семьях назвала адвокат по семейным делам из Великобритании Кэролайн Эллиот. По ее опыту, девушки и юноши часто подают на развод, потому что передумали.