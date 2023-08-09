Названа неожиданная причина разводов в молодых семьях

Адвокат Кэролайн Эллиот: молодые семьи часто разводятся, потому что передумали

Молодые люди легко принимают решение развестись, если брак не оправдал их ожиданий или они разочаровались в партнере, полагает адвокат по семейным делам из Великобритании Кэролайн Эллиот. Неожиданную причину распада молодых семей она назвала изданию Metro.

Эллиот отметила, что ей регулярно приходится иметь дело с молодыми людьми, которые разводятся, потому что передумали. Многие объясняют решение тем, что брак оказался не таким, как они представляли. Другие после свадьбы понимают, что не хотят провести друг с другом всю жизнь. «Я думаю, что молодые люди намного лучше подготовлены, и им проще сказать, что каждому пора пойти своей дорогой. У них более гибкий подход», — сказала Эллиот.

При этом, по ее словам, похожие причины бывают у людей, которые прожили вместе 20, 30 и более лет. «Я думаю, что люди просто устают друг друга», — говорит Эллиот. Она добавила, что встречала множество таких пар.

Ранее семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир назвала неожиданный признак серьезных проблем в семье. По ее мнению, о приближающемся разводе говорит отсутствие ссор и споров между супругами.