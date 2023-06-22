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11:20, 22 июня 2023Забота о себе

Назван неожиданный признак серьезного кризиса в браке

Психотерапевт Сигер ДеГир: отсутствие конфликтов может быть признаком семейного кризиса

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Отсутствие ссор и споров между супругами может быть признаком серьезного кризиса в браке, считает семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир. Неожиданный симптом приближающегося развода она назвала изданию She Knows.

Специалистка отметила, что полное согласие между супругами часто ошибочно принимают за признак гармонии и семейного счастья. На самом же деле прекращение конфликтов может свидетельствовать, что муж и жена смирились с мыслью, что их брак спасти невозможно, и больше не пытаются наладить отношения.

Сигер ДеГир отметила, что семейная жизнь без ссор может быть признаком отсутствия интереса друг к другу. «Часто нам кажется, что мы очень хорошо знаем своих супругов, но люди постоянно меняются. Задавая вопросы о планах и мыслях друг друга, вы пробуждаете любопытство и не тоскуете о прошлом», — сказала психотерапевт. Она добавила, что подобные разговоры могут привести к ссоре, но умение выслушать другого, высказать собственную позицию и найти компромисс в конечном счете идут на пользу отношениям.

Специалистка добавила, что многие пары начинают чаще конфликтовать после пяти лет совместной жизни. Она успокоила, что, если быть терпимее, даже серьезные разногласия можно решить и сохранить семью. При этом среди наиболее частых причин развода в этот период она назвала физическое и эмоциональное насилие, измену, отсутствие физической близости, нежелание проводить время вместе, а также неуважение к культуре и воспитанию друг друга.

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    Екатерина Улитина
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