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18:27, 22 августа 2023Экономика

Путин рассказал россиянам о росте реальных доходов

Путин: реальные доходы россиян за полгода выросли на 4,7%

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2023 года реальные доходы россиян (за вычетом инфляции) выросли на 4,7 процента, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства с сожалением добавил, что в прошлом году реальные располагаемые доходы снизились на один процент. Путин также подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание повышению зарплат работников бюджетной сферы, так же как и зарплатам россиян в среднем по экономике субъектов России.

О росте доходов россиян ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Аналитики организации объяснили, что это во многом связано с низкой базой начала прошлого года.

При этом в стране по-прежнему на высоком уровне остается предрасположенность граждан к бедности, а сами россияне скорее оценивают свое материальное положение как среднее. Июньский опрос фонда «Общественное мнение» показал, что почти каждый пятый гражданин (19 процентов) заявил об определенных финансовых трудностях и счел свое материальное положение плохим.

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    Мария Грушко
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