Трамп пошутил по поводу возможного побега в Россию

Экс-президент США Трамп заявил, что прокурор опасается его побега в Россию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, назначившая ему залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы, опасается его возможного побега в Россию. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — пошутил Трамп, не уточнив, о каком Владимире идет речь.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует 24 августа явиться в тюрьму в штате Джорджия из-за предъявленных ему ранее обвинений о вмешательстве в выборы.

До этого бывший президент США обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.